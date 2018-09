Vil ha eit betre ferjetilbod

Ordførar i Haram, Vebjørn Krogsæter, meiner det er for mange problem med ferjene som trafikkerer Nordøyane. Torsdag fekk eine ferja problem med motorkrafta og måtte kaste anker for å ikkje drive i land. Han vil no ha eit møte med fylkeskommunen for å diskutere kva som kan gjerast for å sikre innbyggjarane eit betre og meir stabilt ferjetilbod.