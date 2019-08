Vil ha eierandeler i vindkraft

Salfjord AS har besluttet å gå inn med 35 prosent eierandel i Skardsøya Vindpark hvis Aure kommune anbefaler et slikt anlegg og NVE gir konsesjon til utbygging av vindkraftanlegget. Salfjord har planer om å bygge Europas største landbaserte anlegg for oppdrett av laks og ørret på Tjeldbergodden. Selskapet skriver videre i en pressemelding at de sammen med Njordr AS vil etablere Salfjord Grønn Energi AS som vil eie, utvikle, bygge og drifte Skardsøya Vindpark.