Vil ha ei snarleg avklaring

Festival og konsertarrangøren Momentium i Ålesund ønskjer ei avklaring på om dei kan arrangere festivalar i sommar. Rett før påske blei forbodet mot kultur- og idrettsarrangement forlenga til og med 15. juni. Organisasjonen Norske konsertarrangørar har gått ut og sagt at dei ønskjer eit festivalforbod for heile sommaren. – Vi vil ha ei avklaring på om det blir eit forbod eller ikkje. Vi har planlagd festivalsesongen i over eitt år og det er greitt å vite om vi kan gjennomføre eller om vi må utsette eller avlyse, seier Terje Erstad i Momentium.