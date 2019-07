Vil ha bukt med pukkellaksen

Den svartelista pukkellaksen spreier seg no raskt i vassdraga i fylket, slik han gjorde for to år sidan. Det er observert pukkellaks i elvar frå Surna og Driva i nord til Oselva i Syvde i sør. – Det er lite vatn i elvane men mykje pukkelaks står i elvemunningane klar til å gå opp, seier lakseforskar Henrik Berntsen. Jeger- og fiskerforbundet lovar premiar til dei som fangar og avlivar flest pukkellaks.