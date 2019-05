Vil ha bru- og sykkelveg

Fylkespolitikar Bjarne Kvalsvik frå uavhengig liste for Sunnmøre meiner det er lite fornuftig at ein ikkje har lagt inn gang- og sykkelveg når Jensholmbrua skal erstattast i Herøy. Brua er ikkje lang, men med tanke på trafikksikring burde dette ha vore gjort, meiner Kvalsvik. – Eg har tatt det opp i Herøy kommunestyre som samrøystes har kravd at det blir bygd ein gang- og sykkelveg når brua blir fornya, seier Kvalsvik.