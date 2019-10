Vil ha Brosundtunnel

Fleirtalspartia i nye Ålesund kommune er samde om ein felles politisk plattform som vart lagt fram no klokka 14. Fleirtalet som består av Arbeidarpartiet, Senterpartiet, KrF, SV, MDG og Venstre vil kome raskt i gang med å byggje ut bypakken i Ålesund. Partia vil og ha inn Brosundtunnelen i trinn 2 i bypakken, auke kollektivsatsinga, satse på fleire gang- og sykkelvegar og få i stand ei bysykkelordning mellom Moa og sentrum. Det vil ikkje bli lyst ut konsesjonar til private innan heimebasert omsorg og sjukeheimsdrift. Dersom det er naudsynt med eigedomsskatt skal heile kommunen ha same eigedomsskatt frå 2022. For å nå målsetningene om 60 prosent utslippskutt innen 2030 skal det utarbeides et klimabudsjett og - regnskap.