Vil ha betre rassikring av veg

Eva Hove, ordførar i Fjord kommune, har sendt eit brev til Møre og Romsdal fylkeskommune etter steinraset ved Reinshammaren i Eidsdal fredag. Det har tidlegare gått ras på strekninga og ifølge Hove er tiltak på denne strekninga prioritert relativt høgt på lista over fylkeskommunale rassikringstiltak. Planen er at det skal bli etablert eit fanggjerde. Hove meiner derimot at dette ikkje er nok for å sikre vegen. I brevet sitt skriv ho at det må fleire tiltak til for at vegen skal følast trygg for dei som bruken den, og at fylkeskommunen bør vurdere andre tiltak.