Vil ha betre rammevilkår

Sunnmøre regionråd har sendt brev til statsminister Erna Solberg om at dei treng betre løysingar for møbelindustrien. Dei meiner at næringa ikkje greier å nytte seg av fleire krisetiltak som regjeringa har oppretta etter koronakrisa. Regionrådet hevdar at bankane stiller for strenge krav til statsgaranterte likviditetslån. Dei trekker også fram at permitteringsreglane med 20 dagars lønnsgaranti bør gjelde dei som jobbar i redusert stilling lenger enn dette. I tillegg vil dei at distriktskommunar med arbeidsintensive næringar skal få redusert arbeidsgjevaravgift, både på kort og lang sikt.