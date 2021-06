Vil ha betre info om helsetilbod

Ungdomsrådet i Molde meiner kommunen må ha ein strategi for å nå ut til unge med kva slags helsetilbod som finnast. Det seier dei til Romsdals Budstikke. Ungdomsrådet seier mange ikkje veit at dei til dømes kan gå på helsestasjon for ungdom. Kommunen svarar at dei har info på nettsida si, og at dei er på Facebook og Instagram.