Vil ha betre ferjeordningar

Eit samrøystes fylkesårsmåte i Møre og Romsdal Høgre vil ha lik pris og rabattsystem for ferjer i heile landet, det skriv Sunnmørsposten. I tillegg vil dei også gjere autopass-ordninga meir brukarvenleg og fleksibel. Dei meiner også at staten bør kompensere fylka for dei auka kostnadane knytt til ferjedrift.