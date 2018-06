Vil ha betre ferjeavløysing

Det vil gjere det lettare for fylka å byggje store vegprosjekt dersom rentekostnadane blir ein del av ferjeavløysningsordninga, meiner leiaren i Stortinget sin transportkomite, Helge Orten frå Høgre. Komiteen ber no om at rentekostnadane blir innlemma i ferjeavløysingsordninga. Ordninga betyr at dei pengane som går til ferjedrift, skal brukast til å finansiere det vegprosjektet som erstattar ferjesambandet, men dei fire vestlandsfylka meiner den ikkje har vore god nok.