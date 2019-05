Vil ha bedre holdninger til fart

Trygg Trafikk mener arbeidet med å trygge trafikken er en positiv utvikling og viser til at tallet på drepte og hardt skadde har gått kraftig ned siden tusenårsskiftet. Trafikk-koordinator Steven Blindheim i Møre og Romsdal Politidistrikt mener likevel det fortsatt er mye å gå på når det gjelder holdninger blant folk. Spesielt når det kommer til fart. – Det er en del som kjører for fort og som trenger en tankevekker. Jeg har inntrykk av at folk er litt for lite opptatt av det og en del kjører gjerne litt for fort, sier Blindheim.