Vil ha Ålesund i front

Giske-ordførar Harry Valderhaug frå KrF meiner fylkeskommunen si satsing på å utvikle byane må spissast mot Ålesund. Valdehaug meiner det bør vere eit hovudvekstområde i fylket for å løyse ut meir statlege pengar. Fylkesordførar Jon Aasen frå Arbeidarpartiet meiner ei rangering mellom byane fører til intern krig. Men Aasen meiner det er avgjerande for utviklinga av fylket at ein lykkast med satsinga på byane som motor.