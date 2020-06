Vil ha «Statens hus» i Volda

Fylkeskommunen stør Volda sitt kanditatur for å bli pilotkommune for Statens hus. Det melder dei i ei pressemelding. Statens hus er ein ny modell frå regjeringa som skal sikre statlege arbeidsplassar i distrikta, med mål om å sikre mindre avdelingar av statlege etatar i same bu- og arbeidsmarknadsregion. I saksframlegget legg dei vekt på at Nordmøre og Søre Sunnmøre kjem dårlegast ut i fylket, og at dei derfor vil trygge og utvikle dei statlege arbeidsplassane som alt ligg i Volda.