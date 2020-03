Vil ha 40 arbeidsplasser på Campus

Fylkesutvalget vil legge til rette for etablering og utvikling av fylkeskommunale fagmiljø i Kristiansund fra høsten av. Målet er å samle rundt 40 arbeidsplasser frem til Campus står ferdig 2023. Høyre-politiker Torgeir Dahl som også er ordfører i Molde, stemte i mot. Han mener forslaget er forhastet, dårlig begrunnet og lite konkretisert. Flere politikere var enig i kritikken fra Dahl, men stemte likevel for. Det ble fremmet to forslag om å få et mer omfattende og konkretisert forslag tilbake til fylkesutvalget. Det ene forslaget som ble fremmet av Miljøpartiet De Grønne, ble vedtatt med knappest mulig margin.