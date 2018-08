Vil ha 40 år med bompenger

Ålesund Arbeiderparti vil utvide bompengeperioden for den planlagte Nordøyvegen i Haram og Sandøy til 40 år, skriver partiet i en pressemelding. Før sommeren ble det kjent at veiprosjektet blir langt dyrere enn beregnet. Ålesund Ap mener at en forlengelse av bompengeperioden kan være med å sikre finansieringen likevel.