Vil ha 100 millioner i tiltakspakke

Frank Sve fra Frp mener Møre og Romsdal fylkeskommune bør bruke 100 millioner kroner til en tiltakspakke for å få i gang virksomhet i fylket. Med den situasjonen som er nå, er det behov for å sette i gang prosjekter for å dempe krisa, sier Sve som viser til initiativ som kar kommet i andre fylker. Han mener fylkeskommunen har nok penger på bok og peker på mindre samferdselsprosjekter og vedlikeholdsarbeid på skolebygg som mulige prosjekter. Sve ønsker også å komme raskere i gang med rassikringa av fylkesvei 63 mellom Eidsdal og Geiranger.