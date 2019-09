Vil gjere skipa meir miljøvennlege

Reiarlaget Golden Energy Offshore i Ålesund har valt å installere grøn teknologi på to av skipa sine. – Med Blue Box om bord, kjem vi til å redusere drivstofforbruket og miljøavtrykket vårt ytterlegare, noko som er svært viktig for oss, seier reiar Per Ivar Fagervoll. Blue Box er ei enkel løysing for å kople skipa sine datasystem til skya for å gi løpande tilgang til viktig informasjon som motoroppsett og hastigheit. – Med slike dataanalysar som brukarstøtte vil det vere lettare å vurdere korleis ein best skal drifte skipet. Dette vil føre til at miljøfotavtrykket frå skipa vil bli redusert, skriv selskapet.