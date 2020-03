Vil gi unntak for sesongarbeidere

Regjeringen letter på grensekontrollen slik at utenlandske sesongarbeidere lettere kan bidra i norsk landbruk, melder TV 2. – Nå gjør vi endringer slik at personer som har arbeidskontrakt på at de skal i jobb i Norge, kan komme til Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til kanalen. Fortsatt skal karanteneregler gjelde, understreker statsråden.