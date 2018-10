Vil gi talerett i fylkestinget

Ungdomspanelet er svært godt fornøgd med tilbakemeldinga frå fylkespolitikarane etter å ha etterlyst ein betre kontakt med politikarane. Fleire politikarar kom med konkrete forslag til korleis ungdomens medverking kan bli betre. Geir Stenseth frå Frp foreslår at to representantar frå ungdomspanelet får talerett i fylkestinget. Lene Vadseth Larsgård i ungdomspanelet seier dei er takksame for responsen frå politikarane.