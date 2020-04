Vil gi næringslivet en håndsrekning

Aukra kommune betaler regninger de skylder bedrifter før forfall for å gi bedriftene tilgang på penger. Det sier ordfører Odd Jørgen Nilssen i Aukra. Ordføreren håper at dette kan være en håndsrekning til det lokale næringslivet slik at bedriftene får raskere tilgang på penger.