Vil gå en ny runde med Vågstranda

Reidar Brude som er valgt inn som uavhengig representant i kommunestyret i Rauma, ber den nye ordføreren Yvonne Wold (SV) ta initiativ til et møte med innbyggerne i Vågstranda skriver Åndalsnes Avis (krever innlogging). Kommunaldepartementet har vedtatt at Vågstranda skal få flytte fra Rauma til Vestnes. Det gjør at Rauma mister rundt 400 innbyggere. Brude mener Rauma kommune bør prøve å få omgjort vedtaket om grensejustering.