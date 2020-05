Vil frakte maskiner onsdag

Utbyggerne av vindkraftanlegget på Haramsøya vil gjøre et nytt forsøk på å få anleggsmaskinene ut til øya onsdag. Det sier administrerende direktør Olav Rommetveit i utbyggerselskapet Zephyr. Aksjonister har blokkert ferjekaia på Haramsøya to ganger slik at transport av utstyr for å starte arbeidet med vindkraftanlegget har blitt hindret. Rommetveit sier de må få komme i gang med prosjektet, som bygger på lovlige fattede vedtak.