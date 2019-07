Vil forlenge levetida for Draugen

Olje- og gasselskapet Okea vil forlenge levetida til Draugenplattforma utanfor Kristiansund med 25 år. Innan fem år ønsker selskapet å tilføre plattforma straum frå land, og erstatte dagens gassturbinar. Dette vil redusere utslepp, driftskostnder og forlenge levetida for feltet. Direktør for forretningsutvikling i Okea, Ola Borten Moe, seier at dersom dei lykkast med dette planane- kan det sikre 200 arbeidsplassar i olje- og gassnæringa i Kristiansund. Han utfordrar i dag statsministeren om å finne liknande løysingar for alle plattformene, slik at levetida kan forlengast, samtidig med at utsleppa blir reduserte.