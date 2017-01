Vil foredle tømmeret sjøl

Nordmøre har mye verdifull skog og et sterkt tremiljø. Nå er de lei av å sende verdiene i dette til Trøndelag eller ut av landet til Tyskland, Belgia, Østerrike og andre. Og attpåtil importerer vi kanskje det ferdige produktet tilbake til en høy pris.

– Jeg reagerer på at ved å sende råmaterialet fra oss, så går vi glipp av en stor del av verdiskapinga, sier prosjektleder i nettverket Innovasjonstre, Magne Løfaldli.

Magne Løfaldli i SIV Inkubator Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Han står bak SIV Inkubator som administrerer nettverket av trebedrifter.

– Om vi sender fra oss grantømmeret til Trøndelag eller til Tyskland, så syns jeg det er feil. Vi kjøper det tilbake fra Tyskland ofte som massivtre-element, mens i Trøndelag blir det brukt til bygningsmaterialer.

Tømmerlasting nattestid fra havna i Surnadal Foto: Magne Løfaldli

Derfor har de nå satt i gang arbeidet med å skape lokal industri som sjøl kan foredle tømmerstokken. Ambisjonen er å etablere et topp moderne fullautomatisert behandlingsanlegg for grantømmer med byggestart alt i 2019.

Null svinn

– I det vi planlegger ligger en tradisjonell sagbruksdel, der man skjærer og får ut en del bygningsmaterialer, sier Magne Løfaldli. Men på en tømmerstokk er det også en god del biprodukt – kanskje over 40 prosent – og vi har fokus på utnytting også av denne delen av tømmerstokken. Vi skal utnytte 100 prosent – ikke et gram skal gå til spille.

Nettverket har tett samarbeid med forskingsmiljø som Papir og Fiberinstituttet NTNU og jobber med å forske fram nye produkter de kan framstille i ei ny lokal bedrift i Surnadal.

– Nå har vi i fokus utvinning av bioolje og olje som kan utnyttes i impregnering av tre og bordkledning. Det kan også være produksjon av isolasjonsmateriale basert på trefiber, sier Løfaldli.

Mandag 16. januar er det offisiell åpning av den nyasfalterte industrikaia i Surnadal. Her skipes mye tømmer ut, men det kan kanskje foredles først? Foto: Karin Halle

Behandlingsanlegget for grantømmer skal ligge på industriområdet nært industrikaia i Surnadal der man i dag skiper ut tømmer. Anlegget kan koste 100 millioner kroner, men Løfaldli forsikrer at de har et godt økonomisk fundament. Innovasjon Norge bidrar med 250.000 kroner i støtte, mens medlemsbedriftene i nettverket bidrar med resten. Også Fylkesmannen i Møre og Romsdal er med i prosjektet.

Automatisert og digitalisert

Fabrikken skal bli et fullautomatisert behandlingsanlegg som kan ta imot 150.000 kubikkmeter med tømmer pr. år.

– Men blir det igjen noen arbeidsplasser i ei slik automatisert bedrift?

– Ja, det er soleklart at det blir arbeidsplasser. Men kompetansekravet til de som skal arbeide der blir litt annerledes enn det tradisjonelt har vært. Det er nok datakunnskap og kunnskap om programmering som vil være sentralt.

Møre og Romsdal sine skoger er fulle av hogstmoden gran og furu som må høstes i åra som kommer. Tømmerprisene er nå bedre enn på mange år og hogsten i skogen har tatt seg kraftig opp er tredobla siden ekstremværet Dagmar i 2011.