Vil flytte iskanten nordover

Som første fylkeslag i Fremskrittspartiet har Møre og Romsdal Frp vedtatt å gå inn for å flytte iskanten nordover. Fylkeslaget er partiets største. Møre og Romsdal er også hjemfylket til to av partiets største profiler: Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale. – Norge trenger olje- og gassindustrien, flytt iskanten nordover, heter det i vedtaket som ble enstemmig vedtatt. Den siste tiden har det pågått en intens politisk diskusjon om den såkalte iskanten og hvor grensen skal gå for oljeaktivitet i Barentshavet. Frp er partiet som i størst grad åpent argumenterer for å flytte iskanten lenger nord. Jon Georg Dale er strålende fornøyd med søndagens vedtak. – Dette bør sende sterke signaler til regjeringen, sier han til NTB.