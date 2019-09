Vil flytte ansvaret for fagskolene

Ledelsen ved Fagskolen i Ålesund ønsker at ansvaret for fagskolene blir flyttet fra utdanningsavdelinga i Fylkeskommunen til regional- og næringsavdelinga. Rektor Alf Furland tok dette opp med statsminister Erna Solberg da hun besøkte fagskolen i Ålesund tirsdag. Han mener fagskolene vil tjene på å være tettere på næringslivet: Mitt budskap er at kanskje vi bør være tettere på næringen når vi skal levere fremtidens fagfolk, slik at vi får oppdrag og kan ta imot bestillinger fra næringslivet. Høyres fylkesordførerkandidat Anders Riise er positiv til tanken. – Jeg er veldig åpen for en slik tilnærming fordi det er næringslivet vi lever av, sier Riise.