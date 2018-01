Vil fjernstyre godstog

Green Cargo vil ikke la godstrafikken stoppe opp når Raumabanen må stenge på grunn av rasfare fra fjellet Mannen. Løsningen er radiostyrt godstog. Kjell Owrehagen i Green Cargo sier til Åndalsnes Avis at fjernstyring av godstog er løsningen for å kunne videreføre godstrafikken på Raumabanen, selv når den er stengt. Enkelt sagt vil det bety at godstoget kjøres som normalt av lokfører til det rasfarlige området. Lokføreren går så av toget og fjernstyrer det gjennom den rasfarlige strekningen.