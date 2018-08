Vil fjerne spesialundervisningen

Regjeringen har et forslag på høring om å fjerne elevers rett til spesialundervisning. – Det vil være et svik, sier Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Til sammen 50.000 norske skolebarn er avhengige av spesialundervisning i dag, men den retten foreslår professor Thomas Nordahl, som leder en regjeringsoppnevnt gruppe, at skal fjernes. I en rapport kommer Nordahl med knusende kritikk mot spesialundervisningen. Ifølge professoren kan spesialundervisningen til og med føre til negativ utvikling. Nordahl ønsker mer tillit til at skoleledere flytter fagfolk nærmere elevene og at hver skole skal forplikte seg til et eget støttesystem for barn som trenger retningskurs.