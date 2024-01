Vil fjerne etterløn-ordning

Ørsta SV vil fjerne ordninga som gir seks månaders etterløn for avgåtte politikarar i Ørsta kommune. Det skriv Møre-Nytt. Dei meiner at det er uheldig at godtgjerslereglementet deira opnar for at avgåtte politikarar får betre ordningar enn dei faste tilsette i kommunen.

Spørsmålet kjem etter at NRK avdekte at Ørsta kommune er ein av ni kommunar med etterlønsordning som går utover det kommunelova set grense for.