Vil fatte nye vedtak fredag

Ålesund kommune vil halde fram med same innreiseforbod som dei har no til fredag. Samstundes er det mogleg å søke kommunen dispensasjon for desse reglane. – Vi kjem til å fatte nye vedtak på fredag, som er i tråd med dei nasjonale retningslinjene, seier ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal. Samstundes seier ho det var riktig å innføre innreiseforbod i starten, fordi ein ikkje hadde kontroll på situasjonen.