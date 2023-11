Vil etterforske mulig gravplyndring

En gravhaug fra jernalderen skal være forsøkt pyndra. Det skriver Romsdals Budstikke. Fylkeskonservator Bjørn Ringstad sier til avisa at han mener dette er et overlagt forsøk på å åpne graven, og at de ser alvorlig på saken. Det var i slutten av august det ble oppdaget at noen hadde forsøkt å grave seg inn i gravhaugen. Fylkeskommunen har anmeldt saken til politiet.