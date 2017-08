Vil etablere nettverk

Nordic Light inviterer bedrifter og enkeltpersoner innen kreative næringer og kommunikasjon til oppstartsmøte for etablering av et kreativt bedriftsnettverk. Vi håper mange vil delta, slik at vi får god bredde og gode innspill til arbeidet vi skal i gang med, sier daglig leder og initiativtaker Ingunn Strand i Nordic Light Events.