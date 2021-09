Vil etablere lokal båtrute

Fylkeskommunedirektøren vil etablere en lokal båtrute mellom Ålesund og Store Kalvøy med to daglige turer på hverdager, og bestillingsturer lørdag morgen og søndag ettermiddag. I tillegg blir det lagt opp til to bestillingsturer i uka til Store Kalvøy med ferge, onsdag og lørdag. I dag bor det 11 personer på øya. De som bor på Store Kalvøya har fryktet at de vil stå uten båttilbud når hurtigbåten som går mellom Ålesund, Store Kalvøya og Nordøyane, blir lagt ned. Planen er at hurtigbåten faller bort når Nordøyvegen er på plass. Saken skal opp i samferdselsutvalget mandag 4.oktober.