Vil drøfte torskekvotane

Havforskingsinstituttet meiner kvotene for torsk bør bli redusert både i 2024 og 2025. Audun Maråk i Fiskebåt seier det ikkje var venta at kvotene skulle vere så låge. No ber dei om eit møte for å sjå om ein kan endre dette.