Vil diskutere toalett

Ålesund kommune vil møte reiselivsnæringa for å diskutere dosituasjonen på Fjellstua. Det populære utsiktspunktet på Aksla i Ålesund manglar offentlege toalett og restauranten Fjellstua har økt prisen for å bruke toaletta der. Det har ført til at fleire cruiseturistar gjer frå seg utandørs i staden for å betale. Løysninga kan vere å bygge faste toalett på Aksla eller bruke festivaltoalett i turistsesongen.