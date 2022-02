Vil dekke kostnader til delinga

Regjeringa vil dekke kostnadene som er direkte knyttet til delinga av Ålesund og Haram. Det går frem av et brev fra Kommunaldepartementet til Ålesund kommune. Men det blir understreket at kostnadene må være nøkterne og absolutt nødvendige for å gjennomføre delinga av de to kommunene. Dette gjelder blant annet kostnader til ansettelse av kommunedirektør, frikjøp av ansatte og hovedtillitsvalgte, kjøp av tjenester, tilpasninga av IKT-system for å kunne delta i prosjetgrupper og informasjon til ansatte og innbyggere.

– Det skulle bare mangle at en regjering som åpner for reversering av sammenslåtte kommuner, ikke stiller opp, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).