Vil dagstenge sildefiske

Fiskeridirektoratet vurderer å dagstenge sildefiske, fordi båtane får så store menger sild, som dei ikkje kan handtere, det skriv dei i ei pressemelding. For tida finn ein sild langs kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal, og kystvakta har sett at båtane har fått så mykje sild, at noko av det har slept ut av nøtene og døydd. No vil Fiskeridirektoratet hindre tap av store mengder sild, og vurderer å dagstenge sildefiske.