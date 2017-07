Vil bygge ut landstrøm

Miljøpartiet de grønne vil ha et nasjonalt løft for å få landstrøm i alle cruisehavner i Norge. Ingen cruisehavner i Norge tilbyr landstrøm til større cruiseskip. Miljøpartiets toppkandidat i Møre og Romsdal, Lage Nøst, mener Norge må ta seg råd til å bygge ut landstrøm som setter en standard for de neste 25 årene.