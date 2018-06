Vil bygge tunnel på Strynefjellet

Under ei pressekonferanse på Strynefjellet i dag kunngjorde Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det no skal jobbast for å få bygd ein lang tunnel frå Skåre til Strynefjellet. Vegen skal også ha ei arm til Geiranger, slik at det blir heilårsveg til Austlandet til og frå turistbygda. Statens vegvesen får no i oppdrag å klargjere prosjektet for NTP, når Stortinget er klar for det. Det skriv Sunnmørsposten.