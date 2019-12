Vil bygge ny turistattraksjon

Det kan komme enda en ny turistattraksjon ved Atlanterhavsveien mellom Eide og Averøy. Eldar Arne Henden i oppdrettselskapet Pure Farming A/S sier til Romsdals Budstikke (krever innlogging) at de har søkt om å få bygge et visningssenter for havbruk ved siden av oppdrettsanlegget sitt på Sørskarvøya. Henden ser for seg at senteret blant annet skal inneholde visningsrom og utstillinger.