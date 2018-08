Vil bygge ny fabrikk i Giske

Fish Group of Norway vil bygge en ny hydrolysefabrikk på Gjøsund i Giske dersom de får en av de to utlyste krillkonsesjonene. Nils Molnes i Fish Group og Norway sier at fabrikken skal være på plass når det kommer råstoff fra fartøyet. Det betyr innen tre år dersom selskapet får lov til å fiske krill, skriver smp.no. Selskapet har brukt Bellona som samtalepartner både med tanke på den nye krilltråleren og den planlagte fabrikken.