Vil bygge fjordhotell på Åndalsnes

Romsdalen AS har planer om å løfte Åndalsnes som reiselivssted ved å bygge et fjordhotell. Investorer har alt meldt sin interesse, og hotellet kan tidligst stå ferdig i 2022. Planen er å bygge hotellet på Stamnesodden, og tilrettelegge for aktiviteter som blir attraktive for både fastboende og tilreisende, sier daglig leder Pål Amundsen.