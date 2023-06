Vil bygge eit stort hydrogenanlegg i Ålesund

Selskapet Norwegian Hydrogen, med hovudkontor i Ålesund, planlegg å bygge eit stort hydrogenanlegg på 270 megawatt i Ørskog i same kommune. Anlegget med rundt 50 arbeidsplassar skal kunne produsere 40.000 tonn grøn hydrogen årleg når det er i full drift, og vil krevje 2,4 terrawattimar straum. Selskapet hevdar at hydrogenet vil redusere CO2-utslepp tilsvarande tjue prosent av utsleppa i Møre og Romsdal. – Hydrogenet kan dekke store delar av nullutsleppsbehovet i regionen, men òg bidra til ganske store volum eksport til kontinentale Europa. Det er det eit veldig stort behov for, seier administrerande direktør Jens Berge.