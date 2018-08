Vil bygge alpinanlegg i Eikesdal

Den svenske investoren Christian Petterson bekrefter at han fortsatt ønsker å realisere planene om et stort alpinanlegg og utbygging av flere hundre hytter Eikesdalfjella i Nesset. Et konsulentfirma har laget et forslag til planprogram for et alpinanlegg fra dalbunnen i Eikesdal og opp til 1100–1200 meter over havet, melder Driva. I løpet av høsten ønsker investoren å få til møte med fylket, Nesset kommune og bygdefolk for å komme videre med planene som er mer realistiske enn noen gang, sier Petterson til NRK.