Vil bruke penger fra kommunekassen

Ålesund formannskap har vedtatt at de ønsker å bruke inntil 20 millioner kroner i 2022 til nødvendige tiltak i samband med kommunedelinga. Det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen for å benytte disse midlene, skal være at det vil påløpe kostnader knyttet til kommunedelingen før budsjettet for kommunedelingen er fastsatt.