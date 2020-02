Vil bruke pengar på trafikksikring

Fylkesutvalet står fast ved at dei vil bruke tre millionar kroner som er til overs frå bompengeinnkrevjinga på Eiksundsambandet, til trafikksikring i form av ein turveg mellom bygdene Eiksund og Haddal. Statens vegvesen meiner at bruken av pengar til turveg er i strid med bompengeavtalen og nytteprinsippet. Høgres Anders Riise meiner derimot at dette er rett bruk av pengar. – Dette er eit trafikktryggingstiltak. Det vil bety mykje for sikkerheita til innbyggarane som bruker denne vegen. Den er smal og det har vore både nestenulykker og ulykker, seier Riise.