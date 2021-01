Vil bruke havbrukspengar til ferje

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal gjekk eit skritt vidare med planane om ferje mellom Aure og Hitra, då dei måndag vedtok eit oversendingsframlegg om at sambandet bør realiserast. Det skriv tk.no. Framlegget frå Nordmørslista foreslår å bruke pengar frå Havbruksfondet til oppstarten. Samferdselsdepartementet har godkjent planane, men føresett to års drift før det kjem statlege pengar, noko som er ei utfordring for fylket. Saka skal opp i samferdselsutvalet i februar.