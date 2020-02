Vil bruke ferdige moduler

Styreleder for prosjektstyret for det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal, Johan Arnt Vatnan vil bruke ferdige moduler. På den måten mener han de kan få ned både byggetid og kostnader. – Vi håper det blir mange ferdige og prefabrikerte moduler fordi det gjør at logistikken på byggeplassen blir bedre og vi mener vi får ned konstandene ved det. Akuttsjukehuset på Hjelset skal være i full drift fra 1. mai 2024.