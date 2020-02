Vil bli med til Havila Kystruten

Alle som er involverte i overdraginga frå Hurtigruten til Havila Kystruten blir med over til Kystruten. Det er totalt snakk om 386 personar. Havila Kystruten, med hovudbase i Fosnavåg, tek frå januar 2021 over drifta av fire av dei elleve seglingane på strekninga Bergen-Kirkenes. HR-direktør i Havila Kystruten, Monica Nipen, seier det er svært gledeleg at mannskapet vil flytte over til Kystruten.